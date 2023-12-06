ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل المقاولون والداخلية

ترتيب الدوري المصري، تعادل المقاولون والداخلية سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري قد بدأت بمواجهة سموحة ضد فاركو، وتأجلت 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

وجاء ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد تعادل المقاولون والداخلية.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

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جدول ترتيب الدوري المصري

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وقررت رابطة أندية الدوري الممتاز المصري تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والتي كان من المقرر إقامتها غدا الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتقديم مباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي لتقام السبت المقبل بدلا من الأحد.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

وعلى الفور قررت الرابطة المصرية تأجيل المباراة.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري

وعلى صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.