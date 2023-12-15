الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تشييع جنازة خال أيمن بهجت قمر وشقيق أبو الليف

الفنان عادل أنور،
الفنان عادل أنور، فيتو

تُشيع جنازة الممثل عادل أنور الذي غيبه الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب ظهر الجمعة من أحد المساجد المتاخمة لميدان الرماية بالجيزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك عن وفاة خاله الممثل عادل أنور عن عمر ناهز 58 عامًا.

كما أعلن المطرب أبو الليف عبر حسابه على فيسبوك عن وفاة شقيقه الممثل عادل أنور بشكل مفاجئ، وطلب من متابعيه قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة.

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والراحل تخرج في معهد الفنون المسرحية، وكتب عددًا من السهرات التليفزيونية، كما شارك في أعمال فنية مهمة مثل: "ليالي الحلمية" و"فارس بلا جواد" و"العائلة" و"العمدة هانم" و"فلانتينو".

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