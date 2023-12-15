وفاة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ

توفي فجر اليوم الجمعة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ.

وفاة الفنان عادل انور

وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر خبر الوفاة على صفحته الشخصية بـ "فيس بوك" وكتب قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفي خالي المقرب إلى قلبي الفنان: عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”.



كما نعى الفنان عمرو عبد العزيز الفنان الراحل وقال: "وفاة الفنان الطيب المحترم الأستاذ عادل أنور خال الكاتب أيمن بهجت قمر وشقيق المطرب أبو الليف.. خالص التعازي للأسرة".

السيرة الذاتية

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

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