أخبار مصر: بايدن يعلق على غمر أنفاق غزة بالمياه، غمز حكمة افتتاح مونديال الأندية تثير الجدل، حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

20 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة بخان يونس

استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

أثارت غمزة الحكمة الأمريكية توري بينسو، للاعب البرازيلي إيجور كورنادو، في مباراة فريقه الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، الجدل بين الجماهير التي تناولتها بشكل ساخر.

شاهد ماذا فعل جنود إسرائيليون بممتلكات سكان غزة، وقرار من جيش الاحتلال (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية، في أعقاب انتشار مقطعي فيديو يظهران جنودا وهم يدمرون ممتلكات بقطاع غزة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

مونديال الأندية، نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

أكد عادل الماس الناقد الرياضي السعودي أن تذاكر مباراة النادي الأهلي وفريق اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية نفدت من الأسواق منذ طرحها من أيام.

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فوضى خلاقة بطريقة مبتكرة، واشنطن بوست تكشف خطة الصين حال نشوب صراع مع أمريكا

قال مسؤولون أمنيون وخبراء أمريكيون، إن الصين تقوم بتطوير طرق "لبث الذعر والفوضى وإرباك الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة، في حال نشوب صراع بين البلدين في المحيط الهادئ"، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

قرار جديد مرتقب اليوم من المحكمة بشأن كروان مشاكل في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس التيك توكر كروان مشاكل، وذلك بعد القبض عليه في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه.

رجعهم للمربع صفر، قرار جديد من معتمد جمال ضد ثلاثي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك قرر عدم الدفع بالثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في المباريات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، رغم عودتهم للتدريبات الجماعية.

مسؤولون إسرائيليون يردون على تصريحات بايدن بشأن تغيير الحكومة

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي دعا فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة حكومته حالة من الغضب فى الصحافة الإسرائيلية والتى وصفتها بأنها غير عادية، وأنها حلقة ضمن حلقات الخلافات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب المستمرة في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة ويحتجز 70 من الطواقم طبية

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واقتاده إلى جهة مجهولة خارج المستشفى.

زبيدة ثروت، ملكة الرومانسية، عشقها عبد الحليم وصلاح نصر حاول تجنيدها، و4 زيجات في حياتها

ممثلة من الزمن الجميل، صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، وجه جميل وملامح شرقية بعيون ملونة، لقبت ملكة الرومانسية وقطة السينما، درست الحقوق وهى عضوة بنقابة المحامين، من أشهر أفلامها يوم من عمرى، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2016.

صور قتلى جيش الاحتلال في غزة بمعارك أمس، ورسالة عنصرية لضابط لواء جولاني قبل مقتله

نشرت وسائل إعلام فلسطينية صور الضباط والجنود الذين أعلن جيش الاحتــــــلال الإسرائيلي عن مقتلهم خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-12-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

سر رفض الخطيب الجلوس مع كولر قبل السفر للسعودية والاكتفاء برسالة عن طريق رئيس البعثة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رفض الجلوس مع مارسيل كولر المدير الفني قبل سفر البعثة إلى السعودية، لخوض كأس العالم للأندية، منعًا لوجود أي ضغوط على المدرب.

ميكا البغدادي توجه رسالة غضب لمطلقي شائعات أسباب طلاقها من مطرب المهرجانات مسلم

خرجت ميكا البغدادي، عن صمتها للتعليق على انفصالها من مطرب المهرجانات مسلم.

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار وتحول الأمطار إلى سيول بهذه المنطقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

شعبة الذهب تكشف توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر في العام الجديد

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوقعات لأسعار الذهب فى العام المقبل صعب التكهن بها فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية المتلاحقة.

أول تعليق من بايدن على غمر أنفاق غزة بمياة البحر، وهذا ما قاله عن احتمالية وجود رهائن

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الرد بشكل مباشر على سؤال بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس في غزة، في إشارة فقط إلى التأكيدات على عدم وجود رهائن في المناطق المستهدفة.

بعد توصية كولر، الأهلي يوافق على إعارة عبد القادر، وهذا النادي وجهته المقبلة

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي وافق على طلب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بالحصول على خدمات أحمد عبد القادر جناح الفريق الأحمر على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

فيتوريا يحسم اليوم مصير النني من قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا

ينتظر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، التشخيص النهائي لـ إصابة محمد النني التي تعرض لها في مباراة فريقه أرسنال الإنجليزي أمام أيندهوفن الهولندي أمس الثلاثاء ضمن مواجهات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد ظهور البشاير، البحوث الزراعية تعلن الموعد النهائي لتراجع أسعار البصل بالأسواق

قال الدكتور عبد المجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن أسعار البصل قد تشهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وذلك نتيجة حصاد أولى العروات الجديدة "البصل المقور" من محافظات الوجه القبلي، لافتًا إلى أن الحصاد الرئيسي لمحصول البصل المصري يكون في أشهر أبريل ومايو من العروات المزروعة في الوجه البحري ومصر الوسطى.

بعد فرمان معتمد جمال، فتوح يتخذ قرار تحديد مصيره في الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسم موقفه من خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة القادمة.

قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط جولة الإعادة في الانتخابات

كشفت المادة (39) من قانون الانتخابات الرئاسية عن ضوابط جولة الإعادة في الانتخابات حسب هذا القانون.

سقوط 25 جريحا وتضرر مبان في قصف روسي على كييف

أفادت السلطات الأوكرانية أن 25 شخصًا على الأقلّ أصيبوا بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف صباح اليوم الأربعاء كييف.