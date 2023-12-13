الأرصاد عن طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار وتحول الأمطار إلى سيول بهذه المنطقة

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وقالت الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه من المتوقع أن تقل حدة سقوط الأمطار لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

درجات الحرارة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تصل إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء.

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وعن درجات الحرارة توقعت الهيئة ان تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٤ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطقة من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.