الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار وتحول الأمطار إلى سيول بهذه المنطقة

رياح مثيرة للأتربة،
رياح مثيرة للأتربة، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.


وقالت الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه من المتوقع أن تقل حدة سقوط الأمطار لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء. 

 

درجات الحرارة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تصل إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء.

Advertisements

وعن درجات الحرارة توقعت الهيئة ان تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء: 
القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية 
السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية 
جنوب سيناء ٢٤ درجة مئوية 
شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية 
جنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطقة من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 -12-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الأربعاء 13_12_2023 في الإسماعيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية فيس بوك القاهرة الكبري خليج السويس سيناء

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 -12-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الأربعاء 13_12_2023 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الأربعاء 13-12-2023 فى مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء 12-12-2023 في وادي النطرون

الأكثر قراءة

في حدث نادر، دولة حليفة لأمريكا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار وتحول الأمطار إلى سيول بهذه المنطقة

إعلامي سعودي يلوح بورقة جاياردو وحجازي قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

قرار جديد مرتقب اليوم من المحكمة بشأن كروان مشاكل في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

بعد توصية كولر، الأهلي يوافق على إعارة عبد القادر، وهذا النادي وجهته المقبلة

بعد فرمان معتمد جمال، فتوح يتخذ قرار تحديد مصيره في الزمالك

مسؤولون إسرائيليون يردون على تصريحات بايدن بشأن تغيير الحكومة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة بالخارجة بالوادي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ما الهدف من اليوم العالمي للقرود، وكيفية الاحتفال به؟

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية