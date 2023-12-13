الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فيتوريا يحسم اليوم مصير النني من قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا

الإصابة تهدد محمد
الإصابة تهدد محمد النني بالغياب عن أمم إفريقيا، فيتو

منتخب مصر، ينتظر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، التشخيص النهائي لـ إصابة محمد النني التي تعرض لها في مباراة فريقه أرسنال الإنجليزي أمام أيندهوفن الهولندي أمس الثلاثاء ضمن مواجهات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وكان فيتوريا كلف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، بالتواصل مع الجهاز الطبي لفريق أرسنال، من أجل الاطمئنان على إصابة النني، بعد تعرض الدولي المصري لإصابة في الركبة غادر على إثرها ملعب مباراة فريقه أمام أيندهوفن. 

Advertisements

ويخضع النني لفحص طبي اليوم الأربعاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق أرسنال، يتحدد وفقًا له مدة غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات، وبالتالي حسم مصيره بشكل نهائي من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة أمم أفريقيا للكبار من عدمه.

 

إصابة محمد النني أمام أيندهوفن

غادر محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، مباراة فريقه ضد آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب تعرضه للإصابة خلال المباراة المقامة ضمن في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وشارك محمد النني كأساسي في تلك المباراة رفقة آرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16، إلى جانب الصدارة، إلا أن النني لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ودفع المدرب ميكيل أرتيتا بـ مارتن أوديجارد بدلًا منه.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل، الذي من المقرر أن يكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في إفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

 

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 

تأتي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

 

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

 وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

منتخب مصر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم إصابة محمد النني أرسنال الإنجليزى ايندهوفن الهولندي دوري ابطال اوروبا محمد أبو العلا روي فيتوريا موعد بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار

مواد متعلقة

ثنائي الزمالك يدخل حسابات منتخب مصر قبل معسكر أمم أفريقيا

فيتوريا يستقر على بديل طارق حامد في قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا

فيتوريا في القائمة، الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يعلن أفضل 20 مدربًا في العالم

أول رد فعل من فيتوريا بعد قرار اعتزال طارق حامد

الأكثر قراءة

شاهد ماذا فعل جنود إسرائيليون بممتلكات سكان غزة، وقرار من جيش الاحتلال (فيديو)

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

فيتوريا يحسم اليوم مصير النني من قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا

بعد ظهور البشاير، البحوث الزراعية تعلن الموعد النهائي لتراجع أسعار البصل بالأسواق

في حدث نادر، دولة حليفة لأمريكا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط جولة الإعادة في الانتخابات

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار وتحول الأمطار إلى سيول بهذه المنطقة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

ما الهدف من اليوم العالمي للقرود، وكيفية الاحتفال به؟

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية