بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

كأس العالم للأندية 2023، أثارت غمزة الحكمة الأمريكية توري بينسو، للاعب البرازيلي إيجور كورنادو، في مباراة فريقه الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، الجدل بين الجماهير التي تناولتها بشكل ساخر.

وقامت الحكمة توري وهي تنظر إلى البرازيلي إيجور كورنادو، بالغمز له، وتسببت اللقطة في حالة جدل كبير بين الجماهير العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق اتحاد جدة الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.



وعلق الخبير التحكيمي، سمير عثمان، بطريقة مثيرة على لقطة غمزة حكمة مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي للاعب البرازيلي كورنادو.

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شخصية الحكم ليست بالبطاقات

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، إن حكمة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، أثبتت أن شخصية الحكم ليست بالبطاقات.

وأوضح عثمان، أن الحكمة اكتسبت احترام اللاعبين والجماهير، وكانت جميع تحركاتها الفنية ممتازة.

وأثناء حديثه عن الجانب التحكيمي عرضت القناة فيديو يظهر فيه غمزة الحكمة للاعب، ليعلق بشكل ساخر: ”حلوة الصورة دي، أقصد تيشرت الاتحاد حلو”.

واستكمل سمير عثمان ضاحكًا:"ربما تكون عينها قد انطرفت بسبب المطر في ملعب مباراة الاتحاد ضد أوكلاند".

واختتم: "هذه الحركة، تعكس ثقتها بنفسها".

افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023

وحقق الاتحاد فوزًا عريضًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 مساء الثلاثاء في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية.وفي حدث نادر، أدار مباراة الاتحاد وأوكلاند طاقم تحكيم نسائي بقيادة الحكمة الأمريكية توري بينسو.

وصنعت الحكمة توري بينسو الحدث خلال العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني، بعدما رصدت العدسات التلفزيونية الناقلة للمباراة توجيهها غمزة إلى إيغور كورنادو لاعب الاتحاد.

وتداولت جماهير الاتحاد مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلوا مع تلك اللقطة وأشاروا بعدى تعليقات طريفة على الواقعة

كما أعاد نشر مقطع الفيديو، حساب "Out Of Context Football" الشهير، الذي يحظى بمتابعة نحو 4 ملايين متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وتفاعل الحساب أيضًا مع صورة تظهر فيها الحكمة توري بينسو وهي تبتسم مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الاتحاد، المعروف بابتسامته المعهودة دائمًا. يذكر أن الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي تأهل للدور الثاني من المونديال، لملاقاة الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم الجمعة المقبل، بينما ودع أوكلاند سيتي النسخة العشرين من البطولة.

