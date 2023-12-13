شاهد ماذا فعل جنود إسرائيليون بممتلكات سكان غزة، وقرار من جيش الاحتلال (فيديو)

غزة الآن ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية، في أعقاب انتشار مقطعي فيديو يظهران جنودا وهم يدمرون ممتلكات بقطاع غزة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو جنودا وهم يشعلون النار في أشياء موجودة بالجزء الخلفي من شاحنة - تحمل لوحة أرقام فلسطينية - تحتوي على زجاجات مياه وصناديق كرتونية.

Footage appears to show Israeli occupation troops destroying property in Gaza including children toys!! #Gaza_Genocide #toys @UN pic.twitter.com/dEg1lwyz4S — voice ))) (@CleanVoice) December 12, 2023

عيد الحانوكا

ويُسمع صوت رجل في الفيديو وهو يقول إنهم في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، لافتا إلى أن الفيديو تم تصويره في اليوم الثاني من عيد الحانوكا، الذي صادف يوم السبت 9 ديسمبر.

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ويظهر في مقطع الفيديو الثاني جندي فيما يبدو أنه محل لبيع الأدوات المكتبية والألعاب.

ويمكن سماع الرجل الذي تم تصويره وهو يمزح بشأن أسعار المنتجات، بينما كان يرميها داخل المحل ويدمرها.

اتخاذ الإجراءات التأديبية

ونقلت الشبكة البريطانية تعليق الجيش الإسرائيلي على مقطعي الفيديو في بيان، جاء فيه: "لقد اتخذ جيش الدفاع الإسرائيلي إجراءات، وسيواصل العمل لتحديد سوء السلوك، والسلوك الذي لا يتوافق مع الأخلاق والقيم المتوقعة من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف أنه "سيتم مراجعة الأحداث، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الجنود المتورطين".

يذكر أن إسرائيل تشن توغلا بريا في قطاع غزة، بدأ في 27 أكتوبر، ضمن عمليتها العسكرية ضد حركة حماس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.

جاء ذلك ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، على مناطق وبلدات في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.