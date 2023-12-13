الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ميكا البغدادي توجه رسالة غضب لمطلقي شائعات أسباب طلاقها من مطرب المهرجانات مسلم

مسلم وزوجته، فيتو
مسلم وزوجته، فيتو

خرجت ميكا البغدادي، عن صمتها للتعليق على انفصالها من مطرب المهرجانات مسلم.


وكتبت زوجة مسلم عبر حسابها علي موقع الصور الشهير إنستجرام: "ممكن كفاية.. كفاية بجد كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب وكفاية إشاعات وحاجات مش صح أصلًا نهائي".

وتابعت: "أنا ولا حد اتجوز عليَّ ولاسبنا بعض عشان عيد ميلاد كفاية تخاريف".

واختتمت منشورها بقولها: "أنا وهو ما حصلش بينا نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا بكل احترام فيا ريت كفاية كلام يضايق وشكرًا طبعا لكل حد قال كلمة كويسة وكان محترم".

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وكان مسلم كتب عبر خاصية الإستوري قائلًا: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف ما كنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا إني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة”.

وتابع: "لكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهارده في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

 

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