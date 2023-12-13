الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب تكشف توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر في العام الجديد

أسعار الذهب في مصر،
أسعار الذهب في مصر، فيتو

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوقعات لأسعار الذهب فى العام المقبل صعب التكهن بها فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية المتلاحقة.

وأشار “عضو مجلس ادارة الشعبة ” فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن أسعار الذهب المحلية تعتمد على السعر العالمي والبورصة العالمية فى تحديد أسعارها، فضلا عن أسعار العملة الدولار، والحروب الدولية الجارية فى غزة وأوكرانيا.

 

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وأضاف أن الذهب يتأثر بصورة سريعة فكل المتغيرات السابقة وتوقع باستقرار العملة أو الأحداث الدولية وإنهاء الحروب غير واضح حتى الآن، مشيرا إلى أن التوقعات لأسعار الذهب حتى الآن فى ظل المتغييرات السريعة والمتلاحقة صعب للغاية.

ووصلت أسعار الذهب إلى أكثر 2000 دولار للأونصة فى الفترة الماضية مما انعكس على الأسعار المحلية وأدى إلى وصولها إلى 2800 جنيه للجرام الواحد.

 

أسعار الذهب العالمية منذ بداية ديسمبر

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا فى بداية ديسمبر الجاري، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وفي بداية ديسمبر ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأونصة.

المشغولات الذهبية

ووصلت أسعار الذهب فى التعاملات الجارية فى البورصة العالمية والمحلية أمس، وسجل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولار للأونصة.

 

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