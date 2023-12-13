زبيدة ثروت، ملكة الرومانسية، عشقها عبد الحليم وصلاح نصر حاول تجنيدها، و4 زيجات في حياتها

زبيدة ثروت، ممثلة من الزمن الجميل، صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، وجه جميل وملامح شرقية بعيون ملونة، لقبت ملكة الرومانسية وقطة السينما، درست الحقوق وهى عضوة بنقابة المحامين، من أشهر أفلامها يوم من عمرى، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2016.



ولدت الفنانة زبيدة ثروت عام 1940 بالإسكندرية، جدها لأمها هو السلطان حسين كامل ـ حسب تصريحها في حواراتها ـ حصلت على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية وقيدت عضوا في نقابة المحامين، جدها من الأعيان وكان يعمل محاميا ومن هنا عارض عمل حفيدته بالفن فعملت بالمحاماة في مكتب لبيب معوض المحامى إلا أن انبهارها بالنجوم وعشقها للتمثيل ونجاحها في مسابقة مجلة الجيل جعلها تفضل التمثيل على المحاماة.



دخلت زبيدة ثروت عالم الفن والتمثيل بالصدفة بعد أن قامت مجلة الجيل عام 1958 بنشر صورها على مساحة كبيرة بالصفحة الأولى لفوزها في مسابقة أجمل مراهقة التي نظمتها المجلة، وتكونت لجنة التحكيم من الكتاب أنيس منصور ومصطفى أمين وموسى صبري، فاستطاعت أن تلفت أنظار المخرجين والمنتجين إليها؟

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فيلم دليلة كان البداية

ظهرت زبيدة ثروت لأول مرة على الشاشة الفضية في دور صغير بفيلم "دليلة" مع عبد الحليم حافظ وشادية، واختارها المخرج حسين حلمى المهندس للتمثيل في فيلم " الملاك الصغير " بطولة يحيى شاهين، إلا أن البداية الحقيقية كانت في فيلم يوم من عمري مع عبد الحليم حافظ أيضا.

تصوير سينمائى مقيد

وتحكى زبيدة ثروت كيف أقنع الفنان يحيى شاهين والدها للتمثيل في فيلم الملاك الصغير فتقول: في البداية عارض بشدة، وشاركته العائلة كلها معارضته، وأنا كانت استهوتني حكاية التمثيل في السينما، لكنني لم أكن أملك حرية اتخاذ القرار، لأنني كنت ما زلت في الرابعة عشرة من عمري، إلا أن إلحاح يحيى شاهين أزال المعارضة العائلية، خاصة بعدما أثبت لها أن ظهوري سوف يكون في فيلم اجتماعي هادف وخال من الخلاعة والإثارة، وكان خروجي إلى التصوير في حراسة أحد أفراد العائلة.

زبيدة ثروت فى بداياتها

وبعد عرض فيلم “يوم من عمري” أطلق النقاد على زبيدة ثروت لقب ملكة الرومانسية، وقدمت بعده أفلام هي: نساء في حياتي، وشمس لا تغيب، في بيتنا رجل، الحب الضائع، وزوجة غيورة جدا، الأحضان الدافئة، زمان ياحب، عاشت للحب، ثم اعتزلت الفن وعادت مرة أخرى مع فيلم "المذنبون" لتتخذ بعده قرار الاعتزال نهائيا.

عبد الحليم طلب الزواج منى

تقول زبيدة ثروت: أهم وأحب أدوارى في السينما كان مع اثنين، النجم الشهير عمر الشريف في فيلم "في بيتنا رجل" عن قصة إحسان عبد القدوس وبطولة حسن يوسف ورشدى أباظة.. وقد كرمنى الرئيس جمال عبد الناصر عن دورى في هذا الفيلم، وعبد الحليم حافظ في فيلم " يوم من عمرى " وهو فيلم لن أنساه، وفيه أحبنى عبد الحليم وطلبنى للزواج ورفض والدى لأنه مغنواتى وأنا أحمل شهادة الحقوق، ولم أعلم بذلك إلا بعد فوات الأوان.

مشهد من فيلم فى بيتنا رجل

في المسرح قدمت زبيدة ثروت بعض المسرحيات منها "حماتي والمنديل، أنا وهي ومراتي، 8 ستات، مين يقدر على ريم، وكانت آخر مسرحياتها عائلة سعيدة جدا مع عقيلة راتب وأمين الهنيدي.

حكايتها مع صلاح نصر

حاول صلاح نصر تجنيد الفنانة زبيدة ثروت ضمن فنانات تم تجنيدهن وبدأ ذلك باقتيادها إلى مبنى المخابرات لسؤالها عن قصة برلنتى عبد الحميد ومها صبرى ـ وكانتا صديقتاها ـ مع المشير عبد الحكيم عامر وعلي شفيق مدير مكتبه لكن ردودها على تساؤلاته لم تعجب صلاح نصر فتركوها، وتعلق هي على ذلك بقولها: يبدو أننى لم أعجبهم.

زبيدة ثروت

حصلت الفنانة زبيدة ثروت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية خلال مشوارها الفني حيث حصلت على لقب أجمل فتاة في الشرق من مجلة الكواكب عام 1955، وكرمها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن دورها في فيلم " في بيتنا رجل ".

مشاهد سينمائية صعبة

في مجلة “آخر ساعة” عام 1962 تحكى الفنانة زبيدة ثروت عن بدايتها للصحفى جليل البنداري، فتقول: وقفت أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم "دليلة" بعد أن فزت في مسابقة الكواكب للجمال مع نجمين كبيرين شادية وعبد الحليم، ثم جاء في فيلم "الملاك الصغير"، وحدث فيه أن كان أحد المشاهد يتطلب أن أتدحرج على السلم وأسقط عند أسفله، وفكر المخرج في إحضار بديلة عنى دوبليرة، ولم أوافق على تعديل المشهد قبل إظهار وجهى بانفعالات من تسقط على السلم، كان المشهد فيه قوة ويجب أن أؤديه كما هو، وحاول المخرج أن يثنينى عن عزمى فأصررت وتدحرجت على السلم بمقعدى وسقطت على الأرض وتخرشمت وسالت الدماء من فمى وأصبت برضوض لزمت الفراش بسببها أسبوعين.. أما أروع المشاهد التي أديتها فكانت في فيلم "شمس لا تغيب" مع حسين رياض كان أيضا مشهد الانحدار بعنف على التل بدون بديلة.

زيجات زبيدة ثروت

وقعت زبيدة ثروت في حب العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ولم تكلل هذه العلاقة بالزواج، بسبب رفض أسرتها زواجها بفنان، بحجة أن الشهرة تجعله متعدد العلاقات وغير مستقر، وعن هذه العلاقة تحدثت مع الإعلامي عمرو الليثي قائلة: "عبدالحليم كان يصنع "دبلة" من خصل شعرها، وكان يلفها على يده ويقبلها، وعندما شاهدته والدتها وهو يفعل ذلك، سألته للدرجة دي بتحب زبيدة يا عبدالحليم فأجابها أوي أوي".

لم تغلق زبيدة قلبها بعد فشل قصتها مع عبد الحليم وتزوجت بضابط في البحرية اسمه إيهاب الغزاوي وانفصلت عنه سريعا، ثم تزوجت للمرة الثانية بالمنتج السوري صبحي فرحات، وأثمر هذا الزواج إنجاب 4 بنات.

وعندما تُوفي صبحي فرحات تزوجت للمرة الثالثة بمحمد إسماعيل، أما الزيجة الرابعة فكانت بالفنان عمر ناجي.



وأصيبت زبيدة ثروت في أواخر حياتها بسرطان الرئة بسبب شراهتها في تدخين السجاير، ورحلت في 13 ديسمبر 2016 عن 76 عاما بعد أن أوصت بدفنها بجوار المطرب الراحل عبد الحليم حافظ.