سقوط 25 جريحا وتضرر مبان في قصف روسي على كييف

الحرب الروسية الأوكرانية ، أفادت السلطات الأوكرانية أن 25 شخصًا على الأقلّ أصيبوا بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف صباح اليوم الأربعاء كييف.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر منصّات التواصل الاجتماعي إنَّه "وفقًا لطواقم الإسعاف فقد أصيب 25 شخصًا بجروح في منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة. 13 منهم تم نقلهم إلى المستشفيات و12 تلقوا إسعافات في عين المكان".

وأضاف أنَّه "نتيجة لهجوم صاروخي ليلي شنَّته روسيا على منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة، تضرّر مبنى سكنيا".

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كما أصيب مستشفى للأطفال بأضرار نتيجة القصف، وفق رئيس البلدية.

من جهته أفاد مراسل وكالة فرانس برس في كييف بأنه سمع دويّ انفجارات عديدة بعيد انطلاق صفّارات الإنذار في العاصمة.

وهذا ثاني هجوم يستهدف كييف خلال أسبوع، علمًا بأنّ العاصمة الأوكرانية شهدت قبل ذلك فترة هدوء طويلة نسبيًّا.

وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا

وعلى صعيد آخر أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي ينتظرون استراتيجية واضحة من كييف للموافقة على حزمة المساعدات التالية.



وقال جونسون بعد اجتماعه بفلوديمير زيلينسكي خلال مداخلة صحفية: "نحتاج إلى صياغة واضحة للاستراتيجية التي ستسمح لأوكرانيا بالانتصار، وحتى الآن كانت الإجابات غير كافية، فهي لم تزودنا بالوضوح والتفاصيل التي طلبناها مرارًا وتكرارًا".



وفي وقت سابق من اليوم، صرح، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" فقط لدعم أوكرانيا.



ويرفض الكونجرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على "إصلاح جذري للحدود والهجرة".



وبعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونج، برسالة إلى قادة الكونجرس، حذرت فيها من أن واشنطن ستنفد مواردها بالكامل ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.



كما أشار البيت الأبيض، في وقت سابق، إلى أن واشنطن ترجح احتمال خسارة كييف في النزاع مع روسيا بشكل كبير، وذلك في حال انقطاع أي مساعدات إضافية من الجانب الأمريكي.

تخصيص 200 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.

وقال بايدن، خلال استقباله زيلينسكي: "وقعت على حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار ونأمل أن تصل سريعا"، وأوضح الرئيس الأمريكي "أننا نتحدث عن تخصيص المساعدة من خلال وزارة الدفاع الأمريكية، ونتوقع أن تصل بسرعة إلى كييف".



والتقى زيلينسكي في واشنطن بأعضاء مجلس الشيوخ وتحدث مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ثم توجه بعد ذلك إلى البيت الأبيض للقاء بايدن.