الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

بعد فرمان معتمد جمال، فتوح يتخذ قرار تحديد مصيره في الزمالك

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسم موقفه من خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" أحمد فتوح لا يفكر نهائيًّا في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة القادمة"، مشيرًا إلى أن اللاعب يفضل الاستمرار في الدوري المصري حتى في حال رحيله عن الزمالك.

وأشار إلى أن أحمد فتوح لم يبدي أي اهتمام بدخول دائرة ترشيحات أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إلى أن اللاعب لا يميل للعب في الدوريات العربية.

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والجدير بالذكر أن الزمالك عرض أحمد فتوح للبيع بجانب الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي، كما أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وانتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك قرر عدم الدفع بالثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في المباريات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، رغم عودتهم للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

معتمد جمال مع الزمالك 

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعًا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة  كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء. 

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، وأخيرًا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف. 

أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ينتظمون فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء الإيقاف

معتمد جمال ينتظر رد الإدارة بشأن مشاركة ثلاثي الزمالك

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