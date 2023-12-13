بعد ظهور البشاير، البحوث الزراعية تعلن الموعد النهائي لتراجع أسعار البصل بالأسواق

قال الدكتور عبد المجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن أسعار البصل قد تشهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وذلك نتيجة حصاد أولى العروات الجديدة "البصل المقور" من محافظات الوجه القبلي، لافتًا إلى أن الحصاد الرئيسي لمحصول البصل المصري يكون في أشهر أبريل ومايو من العروات المزروعة في الوجه البحري ومصر الوسطى.



وأكد في تصريحات لفيتو أن المزارعين عانوا خلال العامين الأخيرين من تراجع حاد في أسعار البصل مقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج حيث وصل سعر الطن خلال عام 2022 إلى 80 قرشًا للكيلو وهو ما أجبر المزارعين على العزوف عن زراعة مساحات كبيرة من البصل خلال الموسم الماضي وهو ما تسبب في الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن الموسم المنزرع مؤخرًا سيشهد ارتفاعًا في المساحات والإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار البصل.



وكشف “مبروك” أن استعجال المزارعين في تقليع البصل في الفترة الأخيرة تسبب في تفاقم الأزمة وثبات السعر عند نقطة الأرتفاع، لأن الحصاد المبكر ينخفض بإنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى الربع لعدم ترك البصل ليصل إلى مرحلة النضج الفسيولوجي الطبيعي، نتيجة رغبة المزارعين في البيع بأعلى سعر.



وأشار إلى أن الخريطة الصنفية للبصل في مصر تتمثل في زراعة صنف جيزة 70 في محافظات الوجه القبلي بينما تعتمد محافظات مصر الوسطى على زراعة صنف جيزة 6 المحسن.



أما محافظات الوجه البحري التي تنتج المحصول الرئيسي للبصل المصري فتزرع أصناف جيزة 20، وجيزة أحمر، موضحًا أن حصاد صنف جيزة 70 يكون بين نهاية يناير وخلال فبراير، أما جيزة 6 يبدأ في منتصف شهر أبريل حتى أوائل شهر مايو، في حين أن صنفي جيزة 20، وجيزة أحمر يبدأ حصادهم في أول مايو ويستمر حتى نهاية يونيو.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.