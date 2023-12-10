رئيس قضايا الدولة يدلي بصوته ويؤكد أهمية مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية (صور)

أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أهمية مشاركة جموع الشعب المصري الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المهمة، باعتباره حق دستوري وقانوني وواجب وطني.



جاء ذلك في تصريح اليوم عقب إدلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة رقم 12 بالدقي، التي يرأسها المستشارة شرين حمد وكيل هيئة قضايا الدولة.



وثمن المستشار مسعد عبد المقصود الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة كافة تفاصيل العملية الانتخابية بالشكل الذي يعبر عن الوجه الحضاري للدولة المصرية، وموجهًا الشكر لكل القضاة المشرفين على هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وخاصة أعضاء هيئة قضايا الدولة.

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وطالب المستشار عبد المقصور، أعضاء هيئة قضايا الدولة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، ببذل كل جهد لضمان التيسير على المواطنين وتمكينهم من الاقتراع.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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