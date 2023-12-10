الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

رئيس الطائفة الإنجيلية ووزيرة الهجرة يدليان بصوتهما بالانتخابات الرئاسية

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية ووزيره الهجرة يدليان بصوتهنا، فيتو

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

 

وشدد الدكتور أندريه زكي - في تصريح عقب الإدلاء بصوته - على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.


وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام، أمام لجنته بمدرسة الشهيد محمد امتياز كامل الثانوية للبنات بقسم الوايلي. 

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وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، "إن مشاركة جموع الشعب المصري بكل فئاته، ممن لهم حق التصويت، في الانتخابات الرئاسية، تثبت عزمهم على المضيّ قدمًا في طريق البناء والتنمية، وتؤكد وعيهم إزاء التهديدات المحدِقة بأمن مصر القومي".


وأضافت وزيرة الهجرة، اليوم  الأحد عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أن اختيار رئيس الجمهورية من خلال صناديق الاقتراع يرسخ مبادئ الديمقراطية بالبلاد ويعزز إرادة مصر الحرة.


ونوهت الوزيرة بأن العملية الانتخابية تسير في أجواء وطنية وبصورة مشرفة وحضارية، داعية المرأة المصرية إلى تصدر المشهد الانتخابي، كما فعلت خلال كافة الاستحقاقات السابقة، وتشجيع الأسرة على النزول والتوجه إلى صناديق الاقتراع للتأكيد على حقهم الدستوري وواجبهم الوطني تجاه بلادهم.


وحثت شباب مصر على ضرورة التصويت في الانتخابات الرئاسية ليس فقط باعتباره حقًا لكل مواطن لا يجب التفريط فيه، بل أيضًا للتعبير عن رأيهم وللتأكيد على إدراكهم لأهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها وطنهم مصر، مؤكدة على أن غدًا لهم.


وأثنت وزيرة الهجرة على تكاتف القوى الوطنية، والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات، علاوة على تعاون كافة مؤسسات الدولةن ولاسيما رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وحرصهم على القيام بواجبهم من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

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