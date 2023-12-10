الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية (صور)

وزير الداخلية يتابع
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الإنتخابات الرئاسية، فيت

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، إجراءات تأمين سير  العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، المتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن 

اطمأن الوزير على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

 

وتواصل الوزير مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية  “الفيديو كونفرانس”، ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

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وأشاد وزير الداخلية بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخًا لدعائم الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن والتصدى الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.

 

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