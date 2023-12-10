انتظام التصويت داخل لجان الاقتراع بعد انتهاء فترة راحة القضاة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024 ، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، استئناف فتح لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية وعددها 11 ألفا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزا انتخابيا، بعد انتهاء فترة راحة القضاة التي بدأت من الثالثة مساء وحتى الرابعة مساء بالانتخابات الرئاسية،، والتي انطلقت في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

فترة راحة القضاة

ووفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الرابعة مساء، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة، وغلق فتحه صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي، وإثبات رقمه في النموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

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ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة.

ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة.

انتظام عملية التصويت

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية تبين وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين بالداخل على مدار الأيام الثلاثة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا.

وتجرى الانتخابات داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل .

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

خطوات تصويت المصريين بالداخل

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

وقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك..

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها

ولايجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى أخر

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.