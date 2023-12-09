مرشحو الرئاسة في طوابير الانتخابات غدا.. السيسي يدلي بصوته في لجنة الرؤساء.. حازم عمر بالقاهرة الجديدة.. يمامة في الدقي.. وفريد زهران بالمقطم

ينطلق صباح غدا الأحد ماراثون الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظات الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام متتالية “الأحد والإثنين والثلاثاء”،وتكشف فيتو أماكن إدلاء المرشحين للرئاسة بأصواتهم الانتخابية.

من المقرر أن يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في اللجنة الفرعية رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بجوار نفق الميرغني إذ يحمل السيسي رقم 3321 في كشوف الناخبين.

ووفقا للرقم القومي 25411190101716 الخاص بالرئيس السيسي فله حق الانتخاب في:

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مدرسة الشهيد مصطفى يسرى ابو عميرة - محافظة القاهرة - قسم مصر الجديدة

- رقم اللجنة الفرعية 9 - كما يحمل الرئيس السيسي رقم 3321 في الكشوف الانتخابية

ويدلي المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح غد الأحد في إحدى لجان مدرسة سيزا نبرواى الإعدادية الثانوية بنات بالقاهرة الجديدة.

كما يدلى المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته الانتخابي غدا الأحد في اليوم الأول من فتح باب التصويت الساعة ١١ صباحا بمدرسة بدر بشارع إيران بالدقي.

ويدلى أيضا المرشح الرئاسي فريد زهران بصوته الانتخابي غدا الأحد فى الحادية عشر صباحا بمدرسة المقطم الثانوية بنين شارع ١١٢ من شارع ٩ المقطم لجنة فرعية رقم ١ - لجنة عامة ١١مسلسل ٨٥٢٥.

وتنطلق غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية بالداخل والتي تجري على مدار 3 أيام “الأحد، الاثنين، الثلاثاء”، لاختيار رئيس مصر القادم.

عدد اللجان الانتخابية

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

القضاة المشرفون على الانتخابات

ويشرف على لجان الاقتراع حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

انتخابات الرئاسة، ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات في محضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.

كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء أصواتهم

والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

ويسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ويدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري.