الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية بالسعودية بمشاركة 16 شركة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

انطلقت أعمال البعثة التجارية المصرية بقطاع الصناعات الهندسية إلى السعودية اليوم الأحد، وحضر الافتتاح السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية وبندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي وعمرو عادل مستشار التمثيل التجاري.

قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن البعثة تضم قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية 

مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات

وأشارت إلي التعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك التعاون مع شركة ITL للشحن وشركة tuv austria

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية  التي تضم 16 شركة وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

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زيادة وتنمية الصادرات 

وكشفت مي حلمي أن هناك تنسيق مع التمثيل التجاري لخروج البعثة التجارية على أكمل وجه من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون القطاعات المشاركة شريك رئيسي وداعم لنمو الصادرات المصرية

 

 

وأوضح المجلس التصديري، أنه من المقرر تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية في أحد فنادق جدة يوم 13 ديسمبر الجاري بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

 

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الصناعات الهندسية مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية الصناعة إتحاد الصناعات

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