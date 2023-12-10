غرفة الصناعات الهندسية تبحث خطتها للمشاركة في المعارض الدولية خلال 2024

غرفة الصناعات الهندسية، عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا اليوم لبحث خطة مشاركتها في المعارض الدولية خلال عام 2024، كما شارك في الاجتماع أشرف الهواري ممثل شركة بيزنس بلس لتنظيم المعارض الدولية والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية وكامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة.

تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن خطة الغرفة خلال الفترة المقبلة هي تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وكذلك فتح أسواق تصديرية للصناعات الهندسية المصرية بمختلف أنواعها.

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وأكد أن تجربة الغرفة مؤخرا في معرض التشييد والبناء بمدينة بغداد بالعراق حققت نجاحًا كبيرا وأكدت وجود طلب كبير على المنتجات المصرية في السوق العراقي ولذلك نحن نستهدف في خطتنا التوسع في المشاركة بعدد من المعارض في العراق.

وقال أشرف الهواري ممثل الشركة المنظمة للمعرض إن السوق العراقي سوقا واعدا وكانت مشاركة الغرفة به قويا جدا وتمثيل مشرف من الغرفة من خلال رئيس الغرفة والمدير التنفيذي للغرفة.

وقام أشرف الهواري بتقديم درع تكريم الى محمد المهندس رئيس الغرفة على المجهود الذي تم بذله والنجاح الذي تم بمعرض بغداد للتشييد والبناء بمشاركته.

وعن خطة المعارض التي تستهدف غرفة الصناعات الهندسية المشاركة بها كشف محمد المهندس أن الغرفة تستهدف التواجد بالسوق العراقي بشركاتها من خلال المشاركة في معرض الزراعة والمعدات والآلات والتعبئة والتغليف أكتوبر 2024 وكذلك في شهر نوفمبر 2024.

وقال إننا ندرس المشاركة في معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والطاقة الجديدة والمتجددة والأدوات الصحية والمواسير والانارة بكل أنواعها والطاقة الشمسية وايضا في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 ندرس المشاركة في معرض تجهيزات المنزل والكافيهات والمطاعم والفنادق في بغداد بالاجهزة المنزلية والأواني والأدوات الكهربائية.

أما في المغرب فنحن نشارك في معرض " اليك إكسبو في الدار البيضاء من 7 إلى 9 نوفمبر 2024 وتدرس الغرفة أيضا التواجد في السوق الليبي لتنظيم معرض للطاقة الجديدة والمتجددة