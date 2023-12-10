بالتفاصيل، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على الأسواق

ارتفاع معدل التضخم، يعد معدل التضخم من المؤشرات الاقتصادية المهمة حيث ينعكس على الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو، فارتفاع مؤشر التضخم يعني زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس والمسكن والخدمات الصحية وغير ذلك من كافة السلع والخدمات، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

الدخل الشهرى وشراء المستلزمات

فعندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة، أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراءها من قبل فهذه الحالة تعني اقتصاديًّا ارتفاع معدلات التضخم.

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وعندما ترى أن قدرتك الشرائية لم تعد مثلما كانت من قبل، ففي هذه اللحظة علينا التأكد من أن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط “زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ” أسعار كافة السلع من اللحوم والدواجن والألبان وكافة السلع الغذائية وغير ذلك، ما يؤدي إلى رفع زيادة تكلفة المعيشة وإضافة أعباء إضافية على كاهل الأسرة، فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

التضخم، فيتو

ما هو التضخم؟

التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي، فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

ويؤدي التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

معدلات التضخم في الجمهورية

يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

هل التضخم دائما شيء سلبي يؤثر في المستهلكين؟

ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، ويؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل سنوي بمقدار الضعفين مما يعني تآكل القدرة الشرائية للنقود والمدخرات والثروة ككل حيث أن التضخم يعني ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم.

فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.