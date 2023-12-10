الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الجزايرلي: دور وطني لغرفة الصناعات الغذائية في مساندة ودعم تنمية قطاع التصنيع الغذائي

أشرف الجزايرلي رئيس
أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فيتو

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مشاركتها ورعايتها لفعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا 2023" كشريك استراتيجي للمعرض للعام الثامن على التوالي،خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بمشاركة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية يوم الثلاثاء المقبل 

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زيادة الإنتاج والتصدير

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة حرصت علي المشاركة بفاعلية في نجاح جميع الدورات السابقة لمعرض فوود افريكا كراعي استراتيجي وممثل لقطاع الصناعات الغذائية في إطار دورها في مساندة ودعم شركات الأعضاء وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الترويج للمنتجات المصرية ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الغرفة من مشروعات وبرامج لتحسين ورفع مستوى الجودة والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء لزيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد الجزايرلي، أن فوود افريكا يمثل بوابة ومنصة دولية هامة للترويج وتسويق المنتجات الغذائية المصرية داخل مختلف الأسواق العالمية، حيث يعد واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الافريقية التي تستقطب 500 مشترى دولي من أوروبا وامريكا والشرق الأقصى والدول العربية ومن قارة افريقيا، كما يحظى بمشاركة كبيرة من 900 شركة و13 جناح وطني للشركات الأجنبية والعربية يمثلون 32 دولة.

 

تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه قال المدير التنفيذي للغرفة محمود البسيوني: يشارك بجناح غرفة الصناعات الغذائية شركات رائدات الأعمال وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة خريجي برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية ومشروع النمو الأخضر الشامل بمصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -اليونيدو كما في العام الماضي في إطار المسئولية المجتمعية للغرفة ومساهمتها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن استضافة بنك الطعام المصري بجناح الغرفة هذا العام كشريك فاعل لمساهمات الغرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاتهم من الأغذية.

واضاف البسيوني، كما تشارك الغرفة في افتتاح فعاليات فوود افريكا2023 والعديد من الجلسات النقاشية في كافة مجالات الغذاء والحاصلات الزراعية والاقتصاد الأخضر وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة ومستقبل التصدير بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين.

وتقام هذه الدورة بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل احد معارض إنترباك العالمية والذى يعقد  للمرة الرابعة على التوالى بمصر تحت مسمى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى الى جانب معرض "فريش افريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والامارات والسودان والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان.

 

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