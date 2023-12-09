السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

إبراهيم سعيد: هناك تحجيم لدور خالد بيبو في الأهلي

خالد بيبو، فيتو
خالد بيبو، فيتو

الأهلي، قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن هناك تحجيمًا لدور خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "للأسف هناك تحجيم لدور خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأنا أريد أن أعرف لماذا؟".

وتابع: "من المفترض مدير الكرة يكون دوره أكبر من ذلك وأنا أرى أن على بيبو معرفة دوره بشكل جيد في الأهلي، سواء بالتدخل الفوري مع اللاعبين، أم يكتفي بأنه ليس له سوى دور تنظيمي وأن كولر هو المسؤول الأول".

 

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واختتم: "خالد بيبو لم يتحرك من دكة البدلاء أمام شباب بلوزداد، بالعكس كولر وميشيل يانكون مدرب الحراس هم من اعترضوا على حكم المباراة بينما لم يظهر بيبو".

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أعرب عن حزنه الشديد بعد التعادل السلبي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حزين جدًّا بسبب النتيجة، المباراة وأحداثها المثيرة كانت قريبة من أن نحسمها لكن واجهنا سوء حظ كبير.

 

وتابع “نمتلك مشكلة كبيرة وهي ضياع الفرص متكررة بشكل غير طبيعي، في جميع المباريات الماضية”.

 

وواصل: “ضياع الأهداف عدو كبير لنا، أتواجد خارج الملعب وبداخلي حزن كبير بسبب تلك الفرص المهدرة”.

 

وأكمل: “سنجلس مع اللاعبين لنحاول استعادة الثقة قبل بطولة كبيرة، ويوجد البعض فقد الثقة بسبب ضياع العديد من الفرص أمام المرمى”.

وتعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد سلبيًّا في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة 

1- الأهلي: 5 نقاط

2- ميدياما  : 4 نقاط

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط

4- يانج أفريكانز: نقطتين 

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