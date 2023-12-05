خالد بيبو يحذر مستبعدي الأهلي من قائمة المونديال

دوري أبطال أفريقيا، حذر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية من استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من قرار خروجهم من حسابات الجهاز الفني في البطولة.

وقال مصدر أن خالد بيبو هدد بتوقيع عقوبات مالية كبيرة علي من يخالف تعليماته ويصدر أي تصريح أو تلميح غير صفحته الشخصية بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية.

كشف مصدر داخل الأهلي موقف ياسر إبراهيم مدافع الفريق من التواجد ضمن حسابات الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد الجمعة القادم.

وقال: ياسر إبراهيم سيكون جاهز للتواجد أساسيا في مباراة شباب بلوزداد بعد تعافيه من آثار الكدمة القوية التي تعرض لها اعلي الركبة في مباراة يانج أفريكانز الأخيرة.

تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المباريات لمدة أسبوعين جديدين بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وعلمت فيتو ان متولي يحتاج إلي أسبوعين من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التي خرج بسببها من حسابات الجهاز الفني.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر علي مهاجم الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف إن الفرنسي موديست مهاجم الأهلي سيقود الخط الامامي في مباراة بطل الجزائر المرتقبة علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي مرافقة بعثة فريق الكرة إلي السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من ١٢ إلي ٢٢ ديسمبر الحالي.

وكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي اختيار المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي لتولي مهام رئاسة بعثة الفريق في كأس العالم للأندية إلا أن الخطيب استقر علي السفر أيضا مع البعثة.

وفي سياق مختلف تصل بعثة شباب بلوزداد الجزائري غدا إلي القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي الجمعة القادم.

ويخوض الأهلي مباراته أمام شباب بلوزداد في السادسة مساء الجمعة القادم علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

من ناحية أخري قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منع الاجازات داخل الفريق حتي مباراة شباب بلوزداد الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر إن يخوض الأهلي مرانه يوميا حتي موعد مباراة بطل الجزائر.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مران الاهلي أمس استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا‎.‎

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وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

هدافو الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ونجح 6 لاعبين من الأهلي في إحراز 11 هدفا خلال الأربع مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وهي كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32، وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32.

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور ال 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور ال 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري أربع مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور ال 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور ال 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى 3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة.