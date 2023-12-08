كولر: حزين بسبب النتيجة وسأتحدث مع اللاعبين لاستعادة الثقة

دوري أبطال أفريقيا، كشف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن حزنه الشديد بعد التعادل السلبي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وأتي ذلك في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء.

وأكد " حزين جدا بسبب النتيجة، المباراة وأحداثها المثيرة كانت قريبة من أن نحسمها لكن واجهنا سوء حظ كبير.

وتابع " نمتلك مشكلة كبيرة وهي ضياع الفرص متكررة بشكل غير طبيعي، في جميع المباريات الماضية.

وواصل " ضياع الأهداف عدو كبير لنا، أتواجد خارج الملعب وبداخلي حزن كبير بسبب تلك الفرص المهدرة.

وأكمل " سنجلس مع اللاعبين لنحاول استعادة الثقة قبل بطولة كبيرة، ويوجد البعض فقد الثقة بسبب ضياع العديد من الفرص أمام المرمي.



وتعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد سلبيا في المباراة التي أقيمت علي ستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

1- الأهلي: 5 نقاط

2- ميدياما : 4 نقاط

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط

4- يانج أفريكانز: نقطتين

الأهلي يتعادل أمام شباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوي.

Advertisements

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولي في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدفـ وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

تشكيل فريق شباب بلوزداد

حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان

خط الهجوم: بلختير، وامبا

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.