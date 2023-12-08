نجم الأهلي يفتح النار على مارسيل كولر قبل كأس العالم للأندية

الأهلي، انتقد إبراهيم عبد الصمد، نجم الأهلي الأسبق، قرار السويسري مارسيل كولر، مدرب الأحمر باستبعاد الثلاثي صلاح محسن وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد، من قائمة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية في الفترة 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

استبعاد أحمد عبدالقادر

وقال إبراهيم عبد الصمد، خلال استضافته في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية "نجلاء حلمي": "ضد قرار استبعاد أحمد عبد القادر، ابتعاده عن المشاركة الأساسية، خلقت مشاكل بينه وبين الإدارة والجهاز الفني، رغم ذلك أرى أن وجوده هام".

Advertisements

لغز كريم نيدفيد وصلاح محسن

وأضاف نجم الأهلي السابق، قائلًا: "لدي حالة من الاستغراب التام على مستوى كريم نيدفيد، عندما يرحل من الأهلي للإعارة يؤدي بشكل مميز، ولكنه لم يستطع التأقلم مع الفريق الأحمر والمردود الفني له، ضعيف ولكنه لم يحصل على فرصة من أجل إظهار إمكانياته".

وأتم إبراهيم عبد الصمد، تصريحاته قائلًا: "لست أيضا مع قرار استبعاد صلاح محسن، وهو ينطبق عليه حال كريم نيدفيد مع عودته للأهلي يتأثر بالضغط الجماهيري، ورغم مشاركاته في دقائق معدودة تجده كل مباراة منشغل بالرد على الجماهير".

إبراهيم عبد الصمد لاعب الأهلي الأسبق، فيتو

الأهلي يتعادل أمام شباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلى منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الأولى في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدف وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

تشكيل فريق شباب بلوزداد

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان

خط الهجوم: بلختير، وامبا