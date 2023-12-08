ميدفيدف يتوقع خسارة بايدن في الانتخابات المقبلة لهذا السبب

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن أوكرانيا ستتلقى أموالا إضافية من الولايات المتحدة في ظاهرة ابتكرتها شركة "جو وهنتر وشركاؤهما" للتربح من الحرب.

التربح من حرب أوكرانيا

وكتب في صفحته على "تلجرام": "إدارة بايدن ومن تطعمهم هذه الإدارة سيحصلون على المال في نهاية المطاف.

وإن لم يحدث ذلك الآن، سيحدث في العام الجديد لمواصلة الأعمال التجارية القائمة على الحرب. وبسبب هذه الغنائم ستتدفق أنهار جديدة من الدماء، وتتحمل عائلة بايدن وكل أوغاد بانديرا المسؤولة عن ذلك".

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خسارة بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه احتمالا ضعيفا لعزله واحتمالا كبيرا لخسارته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال: "هذه ظاهرة جديدة في الخطاب السياسي الأمريكي، ابتكرتها شركة "جو وهنتر وشركاؤهما"... يواجهون احتمال عزلهم وهو أمر غير مرجح وخسارة الانتخابات وهو أمر مرجح جدا. ومن هنا جاء الابتزاز الفظ والهستيريا المستمرة والتلميحات الجامحة الموجهة إلينا".

واتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس، خطوة نحو التفويض رسميًّا بإجراء تحقيق تمهيدًا لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.

ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونج من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد «ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية» لعزل بايدن.

عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في مجلس النواب إلى مواصلة إجراءات المساءلة الجارية.

وبحسب نص الوثيقة، "فمن الضروري معرفة ما إذا كانت هناك أسباب كافية لممارسة مجلس النواب السلطة الدستورية في توجيه الاتهام" لبايدن أم لا.

ومن المتوقع أن ينظر المشرعون في القرار يوم 12 ديسمبر الجاري، ومن الممكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من اليوم التالي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المعروف عنه تأييده لترامب، الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض يمنع الجمهوريين في مجلس النواب من التحقيق في جرائم يشتبهون في قيام الرئيس الأمريكي وأفراد من عائلته بها.

واتهم جونسون الإدارة الأمريكية بأنها تمنع شاهدين أو ثلاثة شهود على الأقل من التحدث.

ويتهم الجمهوريون عائلة بايدن بتلقي أموال من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.