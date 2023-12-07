منظمة نرويجية تتهم إدارة بايدن بتوفير الأسلحة لقتل الأطفال في غزة
اتهمت منظمة نرويجية إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، بتوفير الأسلحة لإسرائيل من أجل قتل الأطفال في غزة.
الأطفال يُقتلون بأسلحة أمريكية
ووجه الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند، انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة، قائلًا: إن "النساء والأطفال في غزة يُقتلون بسبب توفير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسلحة لإسرائيل".
وأوضح إيجلاند، في مقابلة مع شبكة سي. إن. إن: "لا تقدموا الأسلحة لقتل آلاف الأطفال"، مضيفا: "الآن يُقتل المزيد من النساء والأطفال، وأناس أبرياء تمامًا".
"السياسة الفاشلة في أفغانستان"
وأضاف أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب كانت "خاطئة"، مستشهدًا بـ"السياسة الفاشلة في أفغانستان"، قائلًا: إنها "لم تنتج سوى المزيد من الكراهية".
وأكد "في النهاية، كارثة لما يسمى بالحرب على الإرهاب، سيحدث نفس الشيء هنا إذا استمر هذا كما هو الحال الآن".
قنابل موجهة
وكانت "سي.إن.إن" قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لنقل 320 مليون دولار من القنابل الموجهة إلى إسرائيل.
أيضا، وبعد أسابيع من اندلاع الحرب، أعلنت إدارة بايدن تفاصيل حزمة مساعدات بـ 105 مليارات دولار جزء منها إلى إسرائيل.
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