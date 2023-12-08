صحفي أمريكي شهير: أوستن هدد أعضاء بالكونجرس بإرسال أقاربهم للقتال في أوكرانيا
أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن وزير الدفاع لويد أوستن، هدد أعضاء في الكونجرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الحرب الجارية في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن لتقديم تمويل إضافي لكييف.
وقال كارلسون عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): “إدارة بايدن تهدد الأمريكيين علنًا بسبب أوكرانيا”.
وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ خلال إحاطة سرية في مجلس النواب أمس النواب بأنهم إذا لم يخصصوا المزيد من الأموال لزيلينسكي، فسنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبنائكم لمحاربة روسيا".
وتفاعل الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، مع تغريدة كارلسون قائلًا، "هل قال ذلك حقًّا؟"، ورد عليه الصحفي الأمريكي بأن أوستن قال ذلك بالفعل وتم تأكيد تصريحاته.
وكان البيت الأبيض أعلن في أكتوبر الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونجرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبًا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونجرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
وتتلقى أوكرانيا دعمًا ماديًّا وعسكريًّا ودبلوماسيًّا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022.
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