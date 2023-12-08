الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بعد اتخاذ خطوة رسمية، تصويت برلماني مرتقب على إجراء تحقيق لعزل بايدن

جو بايدن، فيتو
جو بايدن، فيتو

اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس، خطوة نحو التفويض رسميًّا بإجراء تحقيق تمهيدًا لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.

ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونج من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد «ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية» لعزل بايدن.

Advertisements

وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في مجلس النواب إلى مواصلة إجراءات المساءلة الجارية. 

وبحسب نص الوثيقة، "فمن الضروري معرفة ما إذا كانت هناك أسباب كافية لممارسة مجلس النواب السلطة الدستورية في توجيه الاتهام" لبايدن أم لا.

ومن المتوقع أن ينظر المشرعون في القرار يوم 12 ديسمبر الجاري، ومن الممكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من اليوم التالي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المعروف عنه تأييده لترامب، الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض يمنع الجمهوريين في مجلس النواب من التحقيق في جرائم يشتبهون في قيام الرئيس الأمريكي وأفراد من عائلته بها.

واتهم جونسون الإدارة الأمريكية بأنها تمنع شاهدين أو ثلاثة شهود على الأقل من التحدث.

ويتهم الجمهوريون عائلة بايدن بتلقي أموال من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاعضاء الجمهوريون مجلس النواب الامريكي عزل الرئيس جو بايدن عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونج السلطة الدستورية عائلة بايدن الشركات الاجنبيه النفوذ السياسي

الأكثر قراءة

عبد الملك: بن شيخة يستحق أن يكون على حساب كولر في قائمة أفضل مدربي إفريقيا

بيريرا: مستاء من هذه الظاهرة في الدوري المصري واتخذت قرارا بتصحيحها فورا

المصائب لا تأتي فرادى، القضاء الأمريكي يوجه 9 تهم جنائية لنجل بايدن تتعلق بالتهرب الضريبي

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

استعجال تقرير لجنة الخبراء لشخصين بتهمة التنقيب عن آثار في المنصورة

سيد معوض: أتمنى إراحة عبد المنعم أمام بلوزداد وكولر يستحق التواجد ضمن أفضل مدربي إفريقيا

تعاون مشترك في مجال تطبيقات الربط التقني والتشغيلي بين المجال الجوي المصري واليوناني

12 مسلسلا عن الصعيد هزوا مشاعر المصريين، ذئاب الجبل وشيخ العرب همام أبرزها و"العودة" آخرها

Advertisements

منوعات

المزيد

أول تعليق من وزير الرياضة على تأجير قاعة استاد الإسكندرية بـ100 جنيه للساعة

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية