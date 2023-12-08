أخبار مصر: بدء الصمت الانتخابي، تحذير بعد طرح السكر ببطاقة التموين بـ 27 جنيها، اقتراب نهاية بايدن ونجله، الزمالك يغري فتوح

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

بدء الصمت الدعائي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء مرحلة "الصمت الدعائي"، تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية بعد 48 ساعة، وذلك وفقا للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات الرئاسية.

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلاه منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

المواد الغذائية تحذر المواطنين بعد طرح السكر على البطاقات التموينية بـ 27 جنيها

قال السيد برعي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة أعادت الثقة في التجار التموينين بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السكر بسعر المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، أي بسعر 27 جنيهًا على البطاقة التموينية.

داعش جيش إسرائيل، ثورة على مواقع التواصل بعد بث فيديو وصور لمعتقلين فلسطينيين "عراة"

يفعلون كما فعل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، هكذا وصف متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور بثتها محطات تلفزة إسرائيلية الخميس، وتظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد اتخاذ خطوة رسمية، تصويت برلماني مرتقب على إجراء تحقيق لعزل بايدن

اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس، خطوة نحو التفويض رسميًّا بإجراء تحقيق تمهيدًا لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 08-12-2023 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بتعرض محيط السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي.

زيزو يتخذ خطوة مؤلمة للرحيل عن الزمالك بعد العرض السعودي

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ على قرار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو بالموافقة على العرض السعودي المقدم له خلال الفترة الحالية.

أمريكي من أصول فلسطينية يفضح كذب إسرائيل ويتعرف على أفراد عائلته بين لقطات "المعتقلين العراة"

انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

بن غفير يطالب بوضع أسرى حماس بزنزانات تحت الأرض

أمر وزير الأمن الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بوضع أسرى حركة حماس في المعتقلات الإسرائيلية بسجن تحت الأرض، وفقًا لما ذكر موقع "واللاه" الإسرائيلي.

قبل 48 ساعة من انطلاقها، عقوبات محاولة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية

نص قانون رئاسة الجمهورية على عدد من العقوبات، حال الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتعطيل سير الانتخابات بأي شكل.

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاصرون مصنعا بريطانيا يزود إسرائيل بمعدات عسكرية (فيديو)

حاصر متظاهرون غاضبون مصنعًا في مدينة برايتون بإقليم شرق ساسكس جنوب شرقي بريطانيا، احتجاجًا على تزويده قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمكونات عسكرية الطابع.

دوري أبطال أفريقيا، الأهلى يواجه شباب بلوزداد في البروفة الأخيرة لمونديال الأندية

دوري أبطال أفريقيا، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

صحفي أمريكي شهير: أوستن هدد أعضاء بالكونجرس بإرسال أقاربهم للقتال في أوكرانيا

أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن وزير الدفاع لويد أوستن، هدد أعضاء في الكونجرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الحرب الجارية في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن لتقديم تمويل إضافي لكييف.

سؤال المصريين، متى تستقبل الجهات الإدارية طلبات التصالح الجديدة في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، موعد التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وذلك بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لأحكام القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.

سيلينا جوميز ترد على معجبة اتهمتها بالتقصير والتهرب في الدفاع عن غزة

ردت النجمة سيلينا جوميز، على تعليق متابعة لها على موقع الصور، والفيديوهات “إنستجرام”، اتهمتها، فيه بالتقصير حول الدفاع عن الشعب الفلسطيني، والحرب على غزة.

استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية ومخيم النصيرات ودير البلح بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

بالعصا والجزرة، إبراهيم سعيد يكشف ما عرضه الزمالك على فتوح لتجديد عقده ورد فعل اللاعب

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل تجديد عقد نجم الفريق الكروي الأول أحمد فتوح عقب أزمته الأخيرة بتركه معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري بساعات.

صراع الكبار يشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 15

ترتيب الدوري الانجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، وواصل أرسنال تصدر جدول ترتيب البريميرليج ويليه ليفربول ثانيًا.

المصائب لا تأتي فرادى، القضاء الأمريكي يوجه 9 تهم جنائية لنجل بايدن تتعلق بالتهرب الضريبي

نجل بايدن، وجه القضاء الأمريكي 9 تهم جنائية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعلق بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار بين عامي 2016 و2020.

طرح تكميلي لشقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية إتاحة طرح تكميلي للمواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن مصر بمدينة غرب قنا الجديدة ولم يحالفهم الحظ بالقرعة العلنية اليدوية التي أجريت يوم الأحد الماضي ۳-۱۲-۲۰۲۳.

على طريقة كتاب وممثلي هوليوود، إضراب موظفي أعرق صحيفة أمريكية عن العمل (فيديو)

أضرب موظفو صحيفة واشنطن بوست الأمريكية العريقة، الخميس، عن العمل لمدة 24 ساعة، وفق ما أفادت نقابتهم، بعد وصول المفاوضات بشأن عقودهم التي استمرت على مدى 18 شهرا إلى حائط مسدود.