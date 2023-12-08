هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بتعرض محيط السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي.
وذكر موقع "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني أن "محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي".
يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كشفت عن تعرض القوات الأمريكية إلى 78 هجومًا في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر، أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة".
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