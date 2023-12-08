داعش جيش إسرائيل، ثورة على مواقع التوصل بعد بث فيديو وصور لمعتقلين فلسطينيين "عراه"

يفعلون كما فعل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، هكذا وصف متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور بثتها محطات تلفزة إسرائيلية الخميس، وتظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

معتقلون فلسطينيون بملابسهم الداخلية

في مقاطع الفيديو والصور التي بثها التلفزيون الإسرائيلي مساء الخميس في وقت الذروة، وانتشرت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر رجال مصطفون جاثين على ركبهم ورؤوسهم إلى الأسفل، وجميعهم يرتدون ملابس داخلية في وسط المدينة.

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ومن بين المعتقلين تعرف شهود عيان وصحفيون وأقارب على الصحفي ضياء الكحلوت مراسل صحيفة "العربي الجديد" في غزة.

جنود الاحتلال ينشرون مقطع لعشرات المواطنين العزل الذين اعتقلهم عراه في #خانيونس



لاحول ولاقوة إلا بالله pic.twitter.com/Jz3Muc1ECU — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) December 7, 2023

وأفاد موقع الجريدة أن مراسلها "من ضمن العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي. وتعمّد الاحتلال إجبار الغزّيين على خلع ثيابهم وتفتيشهم وإذلالهم عند اعتقالهم قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة".

كما أكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، عبر منصة إكس أنه تعرف على الصحفي وكذلك مدير إحدى المدارس التابعة للأونروا وموظف في الأمم المتحدة



داعش جيش إسرائيل

وتعليقا على الصور ومقاطع الفيديو قارن رواد مواقع التواصل "داعش" بـ"إسرائيل"، حيث تظهر صورة الجيش الإسرائلي معتقلا العشرات من المواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل حيث جردهم من ملابسهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصورة أخرى قيل إنها لعملية إعدام نفذتها سابقًا "داعش"، حيث يصطف عناصر من داعش وأمامهم رجال مغصوبي الأعين وببدلات برتقالية اللون لإعدامهم.

وكتب أحدهم معلقا: "داعش جيش إسرائيل"، وأضاف آخر: "الصورة الأولى لتنظيم داعش خلال عملية إعدام ميدانية بالعراق عام 2015.. بعدها تم تكوين تحالف دولي رسمي مكون من 86 دولة للقضاء عليه..الصورة الثانية للكيان الصهيوني وهو يقتدي مجموعة من المدنيين إلى منطقة خالية تمهيدا لإعدامهم.. ولا توجد دولة واحدة تستطيع المساس بهذا الكيان أو إطلاق رصاصة واحدة عليه. نحن نعيش في أرذل الحقب التاريخية!".

وردًّا على سؤال حول هذه المشاهد، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري مساء الخميس إنه "في الشجاعية وجباليا، يدخل الإرهابيون ويخرجون من الأنفاق والمنازل".

وادعى في إحاطة إعلامية "نحن نحقق ونتحقق من منهم مرتبط بحركة حماس ومن ليس مرتبطًا بها"، بينما يلاحق الجنود الإسرائيليون "الإرهابيين الذين ما زالوا يختبئون في الأنفاق مثل الجبناء".

لكن فريق التحقق من الأخبار التابع لوكالة فرانس برس أجرى تحليلًا للقطات وتوصل من خلاله إلى أنه تم تصوير المقاطع في منطقة بيت لاهيا شمال غزة.

وفي مشهد آخر، تظهر مجموعة من الرجال معصوبي الأعين ويجلسون وسط مقلع وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ويراقبهم جنود إسرائيليون.



ويستمر القتال والضربات الإسرائيلية الخميس في أكبر مدن قطاع غزة وما حولها، بعد شهرين من بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وخلف القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي أكثر من 17 ألف قتيل، 70% منهم من النساء والأطفال والشباب دون سن 18 عامًا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.