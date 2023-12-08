المصائب لا تأتي فرادى، القضاء الأمريكي يوجه 9 تهم جنائية لنجل بايدن تتعلق بالتهرب الضريبي

نجل بايدن، وجه القضاء الأمريكي 9 تهم جنائية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعلق بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار بين عامي 2016 و2020.



التهرب من الضرائب

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المدعي الخاص في قضية الضرائب، فإن بايدن تهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل في الفترة بين 2016 و2020 وأنفق هذه المبالغ بدلًا من ذلك على الفنادق الفاخرة وتأجير المنازل والسيارات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مكتب المدعي الخاص في القضية، أن هانتر بايدن مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما في حال إدانته.

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يُذكر أن هانتر بايدن وُجهت إليه من قبل تهما تتعلق بالاحتيال الضريبي، وحاول عقد اتفاق إقرار بالذنب مع المحكمة لكن لم يتم الموافقة عليه.



ويعد هانتر بايدن أول نجل رئيس أمريكي تتم محاكمته، ففي عام 2018 قدم معلومات مضللة إلى المحكمة حول الأوراق المستخدمة في شراء سلاح ناري وعدم تعاطيه المخدرات.

تأتي هذه الاتهامات بعد أن اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس، خطوة نحو التفويض رسميًّا بإجراء تحقيق تمهيدًا لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.

عزل بايدن

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.

ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونج من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد «ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية» لعزل بايدن.

وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في مجلس النواب إلى مواصلة إجراءات المساءلة الجارية.

وبحسب نص الوثيقة، "فمن الضروري معرفة ما إذا كانت هناك أسباب كافية لممارسة مجلس النواب السلطة الدستورية في توجيه الاتهام" لبايدن أم لا.

ومن المتوقع أن ينظر المشرعون في القرار يوم 12 ديسمبر الجاري، ومن الممكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من اليوم التالي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المعروف عنه تأييده لترامب، الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض يمنع الجمهوريين في مجلس النواب من التحقيق في جرائم يشتبهون في قيام الرئيس الأمريكي وأفراد من عائلته بها.

واتهم جونسون الإدارة الأمريكية بأنها تمنع شاهدين أو ثلاثة شهود على الأقل من التحدث.

ويتهم الجمهوريون عائلة بايدن بتلقي أموال من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.