زيزو يتخذ خطوة مؤلمة للرحيل عن الزمالك بعد العرض السعودي

الزمالك، أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ على قرار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو بالموافقة على العرض السعودي المقدم له خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مسؤولو الشباب السعودي تواصلا مع أحمد سيد زيزو ووالده من أجل الانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح: "زيزو يرحب بالعرض السعودي خاصةً أن العرض والمقابل المالي يصل إلى 3 ونصف مليون دولار سنويًّا بجانب المكافآت".

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وواصل: "نجم منتخب مصر لديه رغبة من أجل خوض تجربة الاحتراف في صفوف الدوري السعودي لكن عن طريق نادي الزمالك خصوصًا أن عقده ما زال مستمرًّا".

واختتم إبراهيم سعيد حديثه: "زيزو أبلغ مسؤولو الشباب والوكلاء أن أي رحيل، سوف يكون عن طريق نادي الزمالك وبصورة تليق بمسيرته".

جدير بالذكر أن اسم زيزو ارتبط بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، في أكثر من مناسبة خاصة في ظل تألق اللاعب المميز خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد متصل وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني مساء الخميس.

وفي السطور التالية نعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مع الزمالك.

معتمد جمال مدرب الزمالك

خاض معتمد جمال 4 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعًا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة والأخيرة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف بيان رسمي لنادي الزمالك، أن ذلك يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لا سيما أنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.