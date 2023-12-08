طرح تكميلي لشقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية إتاحة طرح تكميلي للمواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن مصر بمدينة غرب قنا الجديدة ولم يحالفهم الحظ بالقرعة العلنية اليدوية التي أجريت يوم الأحد الماضي ۳-۱۲-۲۰۲۳.

وأكدت إمكانية استمرار الحجز في (القرعة التكميلية) للوحدات والتي سيتم إجراؤها لاحقًا، ويتم تحرير طلب ( ملء نموذج) بالإدارة العقارية بجهاز مدينة قنا الجديدة، وسيتم إتاحة الوحدات في نفس المشروع من خلال القرعة التكميلية التي ستتم على الأدوار سواء (الأرضي - المتكرر - الأخير) طبقًا للرغبة التي يتم تحديدها بالطلب المذكور عاليه.



وأشارت إلى استمرار الحجز بالقرعة التكميلية بنفس مقدم الحجز (٥٠ ألف جنيه) السابق سداده ببنك التعمير والإسكان.

وسبق طرح ١٤٤ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين ٢٠٨ متقدمين، وتم شراء ٣٨٠ كراسة شروط.

جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.

يأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المتميز " ذى الطابع الساحلي " لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة، المخصصة بنظام الحجز الإلكتروني "online" بتاريخ 15/1/2023.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم مشروعات سكنية أخرى مثل سكن لكل المصريين، ووحدات الحى اللاتينى، والداون تاون، وغيرها، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تسهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.

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وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع سكن مصر، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يومي الأربعاء 12/12/2023، والأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة 20، يومي الإثنين 18/12/2023، والثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة 21، يومي الأربعاء 20/12/2023، والأحد 24/12/2023.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، يومي الإثنين 25/12/2023، والثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 23، يومي الأربعاء 27/12/2023، والثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يومي الأربعاء 3/1/2024، والأحد 8/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (57 – 58 – 71 - 72)، يوم الأربعاء 10/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (59 – 60 - 61)، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (62 – 63 - 64)، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين (50 - 65)، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين رقمي (51 - 54)، يوم الأربعاء 17/1/2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين (36 - 37)، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (38 – 39 - 40)، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يومي الأربعاء 24/1/2024، والأحد 28/1/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأربعاء 31/1/2024.