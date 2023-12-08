الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية ومخيم النصيرات ودير البلح بغزة

قصف إسرائيلي، فيتو
قصف إسرائيلي، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.


كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، وفقا لوكالة "وفا".

كما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال حول محيط مدرسة عوني الحرتاني التي يؤوى فيها نازحين بمشروع بيت لاهيا إلى منطقة تحشد لقواتـه، واتخذ من النازحين دروعًا بشرية، وأعــدم عددًا من الأهالي، بينهم أطفال، أثناء محاولتهم الخروج من المدرسة.

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كما داهمت قوات الاحتلال جمعية الأيتام خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 5 شهداء في استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي نفس السياق أكدت قناة الجزيرة بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة كوارع في دير البلح وسط قطاع غزة.

 

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