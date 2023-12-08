بن غفير يطالب بوضع أسرى حماس بزنزانات تحت الأرض

أمر وزير الأمن الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بوضع أسرى حركة حماس في المعتقلات الإسرائيلية بسجن تحت الأرض، وفقًا لما ذكر موقع "واللاه" الإسرائيلي.

وقال الموقع أيضًا إن أكثر الوزراء تطرفًا في حكومة الحرب الإسرائيلية، أمر مفوض مصلحة السجون مساء أمس الخميس بالعودة إلى استخدام جناح تحت الأرض في سجن نيتسان الشهير، والذي لم يتم استخدامه منذ فترة طويلة.

وأوضح "واللاه" أن ظروف احتجاز الأسرى في هذا الجناح سيئة للغاية. كما نقل تدوينة كتبها بن غفير في موقع Telegram التواصلي، وقال فيها: "بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون، كيتي بيري، بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي النخبة"، وفق تعبير المتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.

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وتابع:" المعروف أن إسرائيل اعتقلت عشرات من عناصر وحدة النخبة بحماس، ممن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، على حد زعمها، إلا أنها لم تذكر مكان احتجازهم ولا عددهم، المرجح بأنه قليل، فيما سبق لـ بن غفير أن أشار إلى أن اعتقالهم يتم في ظروف صعبة، بينها عدم رؤيتهم الشمس، كما والنوم على أسرة حديدية، فضلًا عن إجبارهم على الاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي بشكل دائم.

أما "نيتسان" الذي يسع 740 معتقلًا وسجينًا بمنطقة اللد، ونرى شيئًا منه في الفيديو المعروض أعلاه، فأقيم في 1978 داخل سجن "أيالون" وأصبح معروفًا باسم "معتقل الرملة" إلى أن تم في 1981 تغييره إلى "نيتسان" تيمنًا بمن كان وقتها مديره، وهو روني "نيتسان" الذي لقي حتفه "قتيلًا ذلك العام على يد أحد المجرمين الإسرائيليين"، بحسب ما جاء في سيرته الوارد معظمها بموقع "مدار" التابع للمركز الوطني للدراسات الفلسطينية.