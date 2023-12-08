الجمعة 08 ديسمبر 2023
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اقتصاد

المواد الغذائية تحذر المواطنين بعد طرح السكر على البطاقات التموينية بـ 27 جنيها

صرف السكر على البطاقة
صرف السكر على البطاقة التموينية، فيتو

قال السيد برعي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة أعادت الثقة في التجار التموينين بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السكر بسعر المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، أي بسعر 27 جنيهًا على البطاقة التموينية.

 

شعبة المواد الغذائية تناشد المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية في المخابز أو عند البقالين

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية لـ «فيتو»: نناشد المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية في المخابز أو عند البقاليين حتى لا يهدر حقه، ويعطي فرصة للبعض في تجميع السكر بسعر المبادرة وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ويعطي فرصة للتلاعب.

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طرح السكر على نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

وتابع: الدولة حرصت على توصيل حق المواطن  ذاك بطرح السكر على نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان وصول السكر لمستحقيه، ولحل أزمة السكر الحالية، ولضمان عدم التلاعب في أسعار السكر، ومن حق أي مواطن لديه بطاقة تموين أن يذهب لصرف السكر.

صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل

وأشار إلى أنه وفقًا للقرار الوزاري؛ سيتم صرف  كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، يسدد سعر السكر نقدًا للتجار، مضيفًا أن صرف السكر بسعر 27 جنيهًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

 

طرح سكر المبادرة الحكومية للمواطنين من خلال البطاقة التموينية سيعمل على ضبط الأسواق

وأعرب «برعي» عن ثقته في نجاح تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه برفع العبء عن كاهل المواطنين، وحصول المواطنين على السكر بسعر مناسب، وأن ذلك سيعمل على ضبط الأسواق ومحاربة السوق السوداء، مشيرًا إلى أن أي مخالفات سترصد مع تنفيذ قرار التموين وصرف سكر المبادرة الحكومية سيكون السبب فيها المواطن الذي يترك بطاقته التموينية لمندوب أو مخبز، ويعطي فرصة للبعض استغلال الفرصة والحصول على السكر بسعر المبادرة وبيعه في الأسواق بأسعار أغلى.

 

 استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول

يشار إلى أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أكد استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).

 

معدلات الضخ اليومي لسلعة السكر ستصل إلى 10 ألاف 

وأوضح أن معدلات الضخ اليومي ستتراوح ما بين 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يومي، التي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في المحافظات كافة.

 

التأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق

وأشار إلى أنه التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور، والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق، ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

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شعبة المواد الغذائية يشيد بقرار وزير التموين بطرح السكر المبادرة لدى بقالي التموين

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قرار جديد من وزير التموين بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر

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