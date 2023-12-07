أخبار الفن اليوم: شفاء نجوى إبراهيم من مرض السرطان.. ونجوم الفن في عزاء ناهد فريد شوقي
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في المنتجة ناهد فريد شوقي
أقيم مساء اليوم عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن، حيث تلقت العزاء ابنتها الفنانة ناهد السباعي.
صورة سوسن بدر ومخرج برنامج أم الدنيا بختام مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل
نشرت الفنانة سوسن بدر صور لها في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
ماذا قالت حنان مطاوع عن والدها في ذكرى ميلاده؟
حرصت الفنانة حنان مطاوع على تذكير متابعيها بذكرى ميلاد أبيها كرم مطاوع حيث نشرت له صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام".
أحمد مكي يتعاون مع إسعاد يونس في عمل سينمائي جديد
يتعاون الفنان أحمد مكي مع الفنانة والمنتجة إسعاد يونس ، في فيلم سينمائي جديد، بعد غياب “مكي” عن السينما لسنوات، حيث كان آخر أفلامه «سمير أبو النيل» الذي عرض في عام 2013.
أسماء لمنور وحاتم عمور ضيفا أحلام في أولى حلقات برنامجها الجديد
تطلق قناة أبو ظبي أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي يوم السبت المقبل.
تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي في السعودية
تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي يوم 15 ديسمبر ضمن فعاليات ساوندستورم بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ويشارك في الحفل كلًا من حميد الشاعري ورامي صبري ومحمود العسيلي وحكيم.
تصريح صادم من عبير صبري عن غزة..فماذ قالت؟
أعربت الفنانة عبير صبري عن حزنها بسبب الأحداث الجارية في فلسطين واستمرار القصف على غزة.
أحلام: عادل إمام يستحق لقب فخر العرب
عبرت المطربة الإماراتية أحلام عن مدى حبها وتقديرها للزعيم عادل إمام.
نجوى إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)
أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم تعافيها من مرض السرطان مقدمة الشكر للجمهور، ولكل من دعمها في محنتها، وذلك من خلال برنامجها “بيت العز” المذاع عبر إذاعة نجوم إف أم.
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