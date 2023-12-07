أخبار الفن اليوم: شفاء نجوى إبراهيم من مرض السرطان.. ونجوم الفن في عزاء ناهد فريد شوقي

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أقيم مساء اليوم عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن، حيث تلقت العزاء ابنتها الفنانة ناهد السباعي.

نشرت الفنانة سوسن بدر صور لها في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

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حرصت الفنانة حنان مطاوع على تذكير متابعيها بذكرى ميلاد أبيها كرم مطاوع حيث نشرت له صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام".





يتعاون الفنان أحمد مكي مع الفنانة والمنتجة إسعاد يونس ، في فيلم سينمائي جديد، بعد غياب “مكي” عن السينما لسنوات، حيث كان آخر أفلامه «سمير أبو النيل» الذي عرض في عام 2013.

تطلق قناة أبو ظبي أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي يوم السبت المقبل.

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ‏يوم 15 ديسمبر ضمن فعاليات ساوندستورم بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ويشارك في الحفل كلًا من حميد الشاعري ورامي صبري ومحمود العسيلي وحكيم.

أعربت الفنانة عبير صبري عن حزنها بسبب الأحداث الجارية في فلسطين واستمرار القصف على غزة.

عبرت المطربة الإماراتية أحلام عن مدى حبها وتقديرها للزعيم عادل إمام.

أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم تعافيها من مرض السرطان مقدمة الشكر للجمهور، ولكل من دعمها في محنتها، وذلك من خلال برنامجها “بيت العز” المذاع عبر إذاعة نجوم إف أم.