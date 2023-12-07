الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في المنتجة ناهد فريد شوقي

المنتجة الراحلة ناهد
المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، فيتو

ناهد فريد شوقي، أقيم مساء اليوم عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن، حيث تلقت العزاء ابنتها الفنانة ناهد السباعي.

وكان من أبرز الحضور الفنان يحيي الفخراني، ولبلبة، وسيد رجب، ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ونرمين الفقي، وسيد رجب، ووفاء عامر، وأشرف زكي، وروجينا، وغيرهم.

 

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

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ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

 

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

 

وقدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها التي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

 

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