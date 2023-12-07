الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

نجوي إبراهيم، فيتو
نجوي إبراهيم، فيتو

أعلنت الإعلامية نجوي إبراهيم تعافيها من مرض السرطان  مقدمة الشكر للجمهور، ولكل من دعمها في محنتها، وذلك من خلال برنامجها “بيت العز” المذاع عبر إذاعة نجوم إف أم.

تعافي نجوي إبراهيم من السرطان 

وقالت نجوي إبراهيم:" أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا بعد قلق أربع أو خمس شهور حابة أفرحكم النهارده،  وأشكركم علي كم الدعوات اللي جتلي وهي جت كدا من عند ربنا وبحبكم من كل قلبي، وهبتدي النهارده حياتي معاكم ومعاكم النهارده الوجه الجديد ماما نجوي.

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وقالت نجوي إبراهيم من خلال برنامج "بيت العز" عبر إذاعة نجوم "FM ": “الأسبوع اللي فات أنا حسيت إني غلطت جدا، لأن أنا مش من النوع اللي بيشتكي بس أنا روحت فضلت أعيط يومين ثلاثة أبكي من كمية الدعوات اللي جاتلي”.

وعن مرضها قالت: “وفضلت أقول أنا ليه أنكد عليكم كل واحد فيه اللي مكفيه وليه أطلع أقول كدا ما الموضوع دا بقاله شهرين ثلاثة وبجري فيه لوحدي أنا وأولادي وزي ما أنا زعلت أنا برضو كنت فرحانة علشان فضفضت لأن أحلى حاجة إن الواحد يفضفض مع القريب منه مع العارف اللي هو بيحبه”.

وكانت قد ردت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي “بيت العز” الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزيني اعتزل؟، ضروري هعتزل".

وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟".

 

نجوى إبراهيم: أنا عندي سرطانات وعمري 80 سنة

 

وتابعت: تريدون أن أعتزل؟ أكيد هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا.

وواصلت: "هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

 

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