السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نادين الراسي

عرابة بيروت، فيتو
عرابة بيروت، فيتو

عرابة بيروت، روجت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل عرابة بيروت.

 

وكتبت نادين الراسي عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام “ هون كل شئ مسموح إلا الحب.. جاهزين.. انتظروا عرابة بيروت من أعمال شاهد الأصلية ابتداء من ١٥ ديسمبر على شاهد”.

 

وروجت الكاتبة والمؤلفة نور شيشكلي لأحدث أعمالها وهو مسلسل عرابة بيروت، حيث نشرت نور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر المسلسل وعلقت "لا تظن أنها مجرد حكاية.. إنها امرأة هزت عرش بلد عرابة بيروت من إنتاجات شاهد الأصلية ابتداء من 15 ديسمبر”.

وتعرض منصة شاهد قريبًا مسلسل عرابة بيروت وهو مسلسل يشارك به نخبة من النجوم.

ويعرض المسلسل ابتداء من ١٥ ديسمبر الجاري عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل عرابة بيروت 

ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك فى البطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان السوري مهيار خضور، الفنانة الكويتية من أصول مصرية نور الغندور والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي التي انضمت مؤخرًا للعمل.

 

قصة مسلسل عرابة بيروت 

وترصد أحداث مسلسل عرابة بيروت عددًا من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ.

 

منصة شاهد تروج للمسلسل 

روج الحساب الرسمي لمنصة شاهد لمسلسل عرابة بيروت، ونشر حساب المنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بوستر المسلسل.

وأرفق حساب المنصة تعليق “ســـت الدنيـــا في الستينات مليانة أحداث وأســـرار.. جاهزيــــن؟ انتظروا مسلسل #عرابة_بيروت قريـــــبًا على شاهد”، ولقد تفاعل الجمهور وتحمس وبدا هذا واضحًا في التعليقات بعد الإعلان عن اقتراب عرض المسلسل.

بدء تصوير مسلسل عرابة بيروت

بدأ مؤخرًا تصوير مسلسل عرابة بيروت، ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل الفني الجديد الذي يضم نخبة من النجوم.

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حقيقة اختيار نادين الراسي بدلا من ماجي بو غصن

بعد إعلان الشركة المنتجة لمسلسل عرابة بيروت، تساءل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة اختيار الفنانة نادين الراسي كبديلة للفنانة ماجي بو غصن لأداء دور البطولة في المسلسل، ليكشف عدد منهم أن اسم ماغي بو غصن لم يكن مطروحًا منذ البداية. 

وفى عام 2021، كانت قد كشفت الفنانة ماغي بو غصن، عن السبب وراء تأجيل مسلسل "عرابة بيروت"، الذي كان قد أعلن عنه زوجها المنتج اللبناني جمال سنّان، مشيرة أن المسلسل يحتاج للكثير من التحضيرات، كونه عملًا ضخمًا.

وقالت ماجي بو غصن، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن هذا المسلسل يحتاج إلى كاستينج، يتم من خلاله اختيار الفنانين، كما أن يحتاج لمجموعة أبطال وبطلات للمشاركة فيه، مضيفة أن مسلسل عرابة بيروت ينتمي إلى فئة البطولة الجماعية، وقصته لا ترتبط ببطل واحد. 

مسلسل عرابة بيروت، نور شيشكلي تروج لأحدث أعمالها

موعد عرض أولى حلقات مسلسل "عرابة بيروت"

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