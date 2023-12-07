الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أسماء لمنور وحاتم عمور ضيفا أحلام في أولى حلقات برنامجها الجديد

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

أحلام، تطلق قناة أبو ظبي أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي يوم السبت المقبل.

ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” وتستضيف أحلام في حلقة السبت أسماء لمنور وحاتم عمور في ليلة مغربية خاصة، ليتحدثان عن رحلتهما مع الغناء ويشدوان بباقة من الأغنيات.

 

وفي وقت سابق طرحت قناة أبو ظبي برومو برنامج الفنانة الإماراتية أحلام، الذي تنطلق أولى حلقاته يوم السبت المقبل.

 

ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” وتستضيف خلاله أحلام كوكبة من نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي.

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حفل أحلام في أبو ظبي

 

وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

 

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد  في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".

 

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