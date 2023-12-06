روبي تطير للسعودية وتحيي ثلاث حفلات جديدة

تستعد الفنانة روبي للسفر للمملكة العربية السعودية لتحيي سلسلة حفلات متتالية المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الحالي.

3 حفلات لـ روبي فى السعودية

إذ تبدأ حفلات روبي الثلاث فى 14 و15 و16 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تقدم خلالهم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة كــ؛ ليه بيداري، حتة تانية، أنا عمري ماستنيت حد، يا الرموش، أول مرة ومشيت ورا إحساسي.

وخلال الأيام المقبلة ستطرح روبي أغنية جديدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتجدد نشاطها الفني.

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أغنية روبي الجديدة

وتتعاون الفنانة روبي في أغنيتها الجديدة المفترض طرحها قريبًا، مع الشاعر محمد مصطفى ملك، ومن المفترض أن تكشف تفاصيلها الكاملة قريبًا.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة روبي والفنان عمرو يوسف لتصوير مسلسل "شغل فنادق" حيث تعقد الجهة المنتجة جلسات عمل مع المخرج محمد سامي، تحضيرًا لتجهيز العمل الدرامي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان المقبل 2024.

والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، روبي، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، محمد رضوان، ريم سامي، وقصة محمد سامى، سيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، إخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأسابيع القادمة.

وكشف مصدر مقرب للفنانة روبي لـ "فيتو" عن قصة أحداث المسلسل، مؤكدًا أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي بوليسي حول عصابة مكونة من 5 أشخاص متخصصين في السرقة والنصب، من بينهم الفنانة روبي يعيشون في حارة شعبية، ثم يفكرون في سرقة بنك داخل أحد الفنادق، والمسلسل أحداثه شبيه لمسلسل 100 وش لنيلي كريم وأسر ياسين والذي عرض في وقت سابق.

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