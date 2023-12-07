أحمد مكي يتعاون مع إسعاد يونس في عمل سينمائي جديد

يتعاون الفنان أحمد مكي مع الفنانة والمنتجة إسعاد يونس ، في فيلم سينمائي جديد، بعد غياب “مكي” عن السينما لسنوات، حيث كان آخر أفلامه «سمير أبو النيل» الذي عرض في عام 2013.

أحمد مكي يتعاون مع إسعاد يونس في فيلم سينمائي

وتعاقد أحمد مكي علي فيلمه الجديد مع إسعاد يونس، ومن المقرر عرضه في صيف 2024، ومن المفترض أن تكشف “المنتجة” التفاصيل الكاملة قريبا.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة إسعاد يونس خلال الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديد “عصابة عظيمة” وهو من إنتاجها الخاص، وذلك بعد تجربة تمثيلها الأخيرة ومشاركتها في فيلم “200 جنيه” الذي عرض في عام 2021.

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تفاصيل فيلم إسعاد يونس الجديد

فيلم إسعاد يونس الجديد بدأ تصويره خلال الأسابيع المقبلة ويضم عددا من الفنانين من أبرزهم كريم عفيفي وفرح الزاهد وغيرهم وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.

وتدور قصة فيلم إسعاد يونس الجدبدة “عصابة عظيمة” في إطار كوميدي اجتماعي وتظهر “إسعاد” من خلال أحداث الفيلم والدة كريم عفيفي والذي يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.

تكريم إسعاد يونس

و من ناحية أخرى، كانت الفنانة والأعلامية إسعاد يونس كرما من مهرجان الفضائيات العربية بجائزة أفضل إعلامية في دورته الـ 14.

ودعت إسعاد يونس خلال حفل مهرجانات الفضائيات العربية الفنانين والحضور إلي حضور العرض الخاص بفيلم عصابة عظيمة المفترض إقامته قريبا.

وكانت شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فرصة "أيامنا الحلوة" غناء تتر مسلسل ميزو ومسلسل بكيزة وزغلول.