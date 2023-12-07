الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي في السعودية

روبي،فيتو
روبي،فيتو

 تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ‏يوم 15 ديسمبر ضمن فعاليات ساوندستورم بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ويشارك في الحفل كلًا من حميد الشاعري ورامي صبري ومحمود العسيلي وحكيم.

 

 في هذا السياق، سيقام مهرجان ميدل بيست ساوندستورم 2023 على مدار ثلاثة أيام، من يوم الخميس 14 إلى يوم السبت 16 ديسمبر 2023، ويضم أكثر من 200 فنان من جميع أنحاء العالم.

 

وستكون نسخة هذا العام من مهرجان ساوند ستورم حدثًا يأسر اهتمام العالم بما تقدمه من مفاجآت مثيرة وأسماء لامعة من نجوم الموسيقى على المستوى العالمي والإقليمي.

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تطرح تذاكر المهرجان الموسيقي بعدة فئات، بما في ذلك التذاكر العامة، وVIP، وVIP+، وVIP بلكونة لثمانية ضيوف، وVIP بلكونة لستة عشر ضيفًا، وVIP Box.

 

التذكرة اليومية

الخميس 14 ديسمبر: 169 ريالا
الجمعة 15 ديسمبر: 169 ريالا
السبت 16 ديسمبر: 169 ريالا

تذكرة الدخول لـ 3 أيام تبلغ 349 ريالا.

 

تذاكر كبار الشخصيات VIB

تبدأ من 1569 ريالا لليوم الواحد
من 3599 لـ 3 أيام


تذاكر VIB+

تبدأ من 17,000 لليوم الواحد
42,500 لـ 3 أيام
تذاكر VIB+ البلكونة

تبدأ من 24،000 ريال
وإن كانت لـ 16 شخصا تبدأ من 47,500


روبي
من 16,000 ريال سعودي لغرفة لشخصين
من 23,900 لجناح فاخر لشخصين
VIB BOX

فئة VIB BOX مقابل 80,000 ريال.

 

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