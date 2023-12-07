ماذا قالت حنان مطاوع عن والدها في ذكرى ميلاده؟

حرصت الفنانة حنان مطاوع على تذكير متابعيها بذكرى ميلاد أبيها كرم مطاوع حيث نشرت له صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "ذكرى ميلاد بابا حبيبي الله يرحمه وكمان يومين ذكرى وفاته، اللهم ارحمه رحمة واسعة هو وكل أمواتنا يا رب".

أهم أعماله الفنية



وأخرج كرم مطاوع أعمالا كثيرة أبرزها الحسين ثائرًا، إيزيس، ديوان البقر، بالإضافة إلى تقديمه عددا من الأعمال الدرامية في السينما والتليفزيون كممثل مثل أرابيسك، المنسي، الذكاء المدمر، معركة النقيب نادية، لحظة خطر، ومسلسل الصبر في الملاحات، امرأه وثلاثة وجوه، وغيرها من الأعمال.

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نشأة كرم مطاوع

وقد ولد الفنان كرم مطاوع في دسوق بكفر الشيخ عام 1933م، والتحق بكلية الحقوق، كما التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية أثناء دراسته بالكلية، ثم تخرج من الكلية والمعهد في نفس العام.

وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، ثم حصل على بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.