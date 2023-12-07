صورة سوسن بدر ومخرج برنامج أم الدنيا بختام مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل

نشرت الفنانة سوسن بدر صور لها في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

سوسن بدر

وعلقت قائلة: "ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

المخرج محمود رشاد

وتساءلت إحدى المتابعات عن الشخص الذي يقف بجانب سوسن بدر في الصورة وقالت:"یا سوسن یا بدر یا عسل مين العسل ده اكيد ابنك مافي تعليق عليه ولا انتي كتبه تعليق".

وردت الفنانة بشرى معلقة: "محمود رشاد مخرج برنامج أم الدنيا اللى بتقدمه سوسن وهو في مقام ابنها".

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى نسخته الثالثة العرض العالمي الأول لفيلم “أنف وثلاث عيون”، مساء الأربعاء، بتوقيع المخرج أمير رمسيس بمشاركة طاقم العمل

ومن أبرزهم الفنان ظافر العابدين، الفنانة سلمي أبو ضيف، الفنانة سوسن بدر، الفنان صدقي صخر، والمخرج أمير رمسيس.

وتحدث أمير رمسيس عن تفاصيل العمل، قائلًا: عرض الفيلم سيكون ضمن خريطة أفلام قسم روائع السينما العربية بمهرجان البحر الأحمر، وأجد أنني أمتلك رؤية مغايرة عن رؤية المخرج حسين كمال لـ “أنف وثلاث عيون”.

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول) للمخرج حمزة طرزان.